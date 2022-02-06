İhlas Haber Ajansı

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Velilere aile içi iletişim eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de çocuklara yönelik yürütülen projeler kapsamında velilere ’aile içi iletişim’ eğitimi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çocuklara yönelik yürütülen projeler kapsamında velilere 'aile içi iletişim' eğitimi verildi.


Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sosyal Hayat Merkezi, 'Okul Destek Projesi' kapsamında eğitim düzenledi. Öğretmen Ayşe Güler tarafından velilere aile içi iletişim konusunda eğitim verilerek, evde çocuklar ile ebeveynler arasında nasıl iletişim kurulması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

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