İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Velilerle online toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs salgını nedeni ile okulda alınan önlemler ve tedbirleri velilere online toplantı ile anlattı.


Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıfta bulunan öğrencilerin velileri ile online veli toplantısı gerçekleştirdi. Okulun kurucusu Gökhan Sarıgül, Korona virüs salgını sürecinde okulların açılmasıyla ilgili velilere bilgiler aktardı. Sarıgül ayrıca süreçte alınan önemleler ile ilgili velilerin akıllarında soru işaretlerini de giderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.