Velilerle online toplantı yapıldı

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıfta bulunan öğrencilerin velileri ile online veli toplantısı gerçekleştirdi. Okulun kurucusu Gökhan Sarıgül, Korona virüs salgını sürecinde okulların açılmasıyla ilgili velilere bilgiler aktardı. Sarıgül ayrıca süreçte alınan önemleler ile ilgili velilerin akıllarında soru işaretlerini de giderdi.