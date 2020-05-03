Virajı alamayan sürücü fındık bahçesine girdi

Düzce'de otomobil sürücüsü virajı alamayınca fındık bahçesine girdi. Kazada otomobili kullanan kadın sürücü yaralandı.

Kaza; öğlen saatlerinde Düzce merkeze bağlı Yaka köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; D-655 Karayolundan Yaka köyü istikametine gitmekte olan Serpil Ö. idaresindeki 81 AAF 207 plakalı otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine girdi. Kazada otomobil sürücüsü Serpil Ö. yaralandı. Yaralı kadın etrafta bulunanların kazayı fark etmesi sonucunda otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.