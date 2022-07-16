Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de virajı alamayan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'yi Yığılca ilçesine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yığılca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan O.S. idaresindeki 23 AAN 446 plakalı çimento yüklü tır, Dutlar köyü mevkiinde virajı alamayınca devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı tır sürücüsü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Yaralı sürücü O.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.