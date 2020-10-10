Vizyon konferansları kitap oldu

Faruk Özlü'nün öncülük ettiği ve geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye Vizyon Konferansları” kitap haline getirildi. Düzce'deki organizasyona katılan 17 ismin anlattıklarının derlemesi olan kitap “Düzce'den Türkiye'nin Vizyonuna Katkı” ana fikri ile okuyucuya ulaşacak.

Faruk Özlü, Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Türkiye Vizyon Konferansları” toplantılarının kitap halinde piyasaya çıktığını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Başkan Özlü'nün girişimleri ile düzenlenen ve yalnızca Düzce ölçeğinde değil, ülke çapında ses getiren organizasyonda birbirinden değerli 17 isim Düzcelilerle bir araya geldi. Tecrübe ve bilgi birikimlerini Düzcelilerle paylaşan isimleri hemşehrileri ile buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü kitabın lansmanının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi.

“Geleceğe odaklandık”

Başkan Özlü konferanslara konuşmacı ve dinleyici olarak katılan herkese teşekkür ederek “Türkiye Vizyon Konferanslarında; kendi alanında temayüz etmiş 17 fikir sahibini, aydını Kültür Merkezimizde Düzceli kardeşlerimizle buluşturduk. Siyasetten felsefeye, sosyolojiden ekonomiye, teknolojiden kentleşmeye kadar çok geniş bir yelpazede konuşmalara, sorulara ve cevaplara tanık olduk. Konferanslarımıza katılan değerli konuşmacılarımızdan ilham ve enerji aldık. Geçmişe ve bugüne değil, geleceğe odaklandık. Ülkemize bir ‘vizyon' tasarlamanın, bu vizyona katkıda bulunmanın heyecanını yaşadık” diye konuştu.

“Fikirler manzumesi”

Kitabın hazırlanma süreci konusunda açıklamada bulunan Faruk Özlü Türkiye için vizyon tasarımı kitabının herkesin kütüphanesinde olması gereken bir eser olduğunu belirterek “Bu organizasyonda çok kıymetli ve kesinlikle kulak verilmesi, not edilmesi gereken fikirler ortaya çıktı. Sonuçta bu fikirlerin yalnızca konferanslardaki dinleyicilerde kalmaması adına ‘Fikirler Manzumesi' olarak gördüğümüz bu kitabı hazırlamayı düşündük. İnanıyorum ki; her okuyucu bu kitapta kendinden bir şeyler bulacak, bu kitap herkesin kütüphanesinde olması gereken bir eserdir. Başta gençlerimiz olmak üzere güzel ülkemize, yaşadığımız dünyaya, milletimize ve medeniyetimize dair bilgiler edinecektir. Tavsiyem; ülkemizin gelecek vizyonuna katkı sağlamak açısından ufkunu genişletmek isteyen herkesin bu kitabı okumasıdır” ifadelerinde bulundu.