İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vizyon kulübü çalışmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan vizyon kulübü, çalışmalarına başladı.


Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan ve koordinasyonunu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan vizyon kulübü çalışmalarına başladı. Düzce Üniversitesi içerisinde bulunan Genç ofiste başlatılan çalışmalar çerçevesinde uluslararası çalışmalar modülü ve Erasmus+ eğitimleri yapıldı. Bu ve daha fazla vizyon kulübü eğitimi ile ilgilenen gençler için çağrıya çıkan ekipler, gençleri gençlik merkezlerine davet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.