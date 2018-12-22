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Voleybol Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyespor: 3 - Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 1

Voleybol Erkekler 1.

Ligi A Grubu'nda Düzce Belediyespor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-1 mağlup etti.


Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan Ligi'nde Düzce Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni ağırladı. İlk sette üstün oynayan taraf Anadolu Üniversitesi oldu ve seti 25-15 kazandı. Düzce Belediyespor ikinci sette toparlayarak 25-21, üçüncü seti 25-15 ve son seti de 25-21 kazanarak 3-1 mağlup etti.


Karşılaşma sonrası konuşan Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, güzel bir mücadele olduğunu belirterek, “Güzel mücadelede kazanan biz olduğumuz için mutluyuz. Tüm sporcularımı kutluyorum” dedi.

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