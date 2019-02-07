Voleybol gençler grup müsabakaları başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Voleybol Gençler Erkekler ve Kızlar Grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Düzce'de başladı. Voleybol Gençler Kız Grup Müsabakaları 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılırken erkekler müsabakalarını Cumayeri Spor Salonu'nda yapıyor.

Gençler Kız Grup Müsabakaları A Grubunda; Bilecik, İzmir, İstanbul, Bolu, B Grubunda; Bursa, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, C Grubunda; Düzce, Zonguldak, Sakarya.

Erkekler Grup Müsabakalarında ise A Grubunda; Samsun, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, B Grubunda; Bolu, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, C Grubunda; İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Karabük takımları ilk sıraları alabilmek için mücadele edecek.