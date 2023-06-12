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Voleybol gençlerde birinciler belli oldu

DÜZCE(İHA) – Genç B Voleybol müsabakalarında erkeklerde Farabi Anadolu Lisesi, kızlarda ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç B Voleybol Müsabakaları tamamlandı. Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapılan Müsabakalar sonunda erkeklerde Farabi Anadolu Lisesi birinci, Arsal Anadolu Lisesi ikinci olarak tamamladı.


Kızlarda ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Özel Uğur Fen Lisesi dördüncü oldular.


Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

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