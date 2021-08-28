Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor okulları tarafından Düzce'de voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvayı Çilimli'den katılan sporcular şampiyonluk oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Voleybol turnuvası 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirildi. Çilimli, Kaynaşlı, Gölyaka ve Düzce merkez takımları arasında gerçekleştirilen voleybol şampiyonasında karma takımlar yarıştı. Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Çilimli birinci olurken, Kaynaşlı ikinci oldu. Düzce Merkez turnuvayı üçüncü tamamlarken, Gölyaka ise dördüncü. Takımlara kupalarını ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile İl Müdür yardımcısı Gülay Ercan verdi.