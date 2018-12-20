Voleybol'da Gölyaka Anadolu Lisesi şampiyon

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yarışmaları kapsamında gençler a kızlar voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Gençler A Kızlar Voleybol müsabakaları sonunda Gölyaka Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.