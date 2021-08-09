Wushu hakem kursu yapıldı

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen wushu ve budokaido aday hakem, terfi sınavı ve budokaido dan sınavına Düzce'nin yanı sıra Bolu, Ankara, Zonguldak, Balıkesir Bandırma, Samsun ve Ordu'dan sporcu ve hakemler katıldılar. Yapılan uygulamalı ve yazılı sınavın sonunda başarılı olan sporcu ve hakemler bir üst kademeye terfi etmenin mutluluğunu yaşadılar. Düzce Wushu İl Temsilcisi ve Budokaido Gençler Teknik Kurul Üyesi Ayşegül Ödemiş ilde yapılan faaliyette görev alan wushu federasyonu budokaido teknik kurul heyetine, antrenörlere desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya teşekkür etti.