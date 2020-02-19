Wushu'da 6 madalya

Wushu Sanda ve Taolu şampiyonası 3 binin üzerinde sporcunun katılımı ile Antalya'nın ev sahipliğinde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlendi.

Antalya'da düzenlenen Wushu Sanda ve Taolu şampiyonasına Düzce Wushu Kung Fu il temsilcisi ve Wushu Kung Fu antrenörü Ayşegül Ödemiş ile Wushu Kung Fu antrenörü Furkan Bilgili önderliğinde katılan Düzce Wushu takımı, 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü alarak döndüler.

Yağızhan Mustafa Ödemiş girdiği Genç Erkek kategorisinde 2 ayrı stilde de Türkiye Şampiyonu olurken, minik erkek 38 kg sporcusu Yavuz Selim Harem bir diğer Türkiye Şampiyonluğunu Düzce'ye getirdi. Gül Eda genç minik bayan 31 kg Türkiye ikincisi olurken, Burak Genç ve Sefa Koç yıldız erkek 48 ve 70 kilolarda Türkiye üçüncülüğü kazandırdılar. Derece alan ilimiz sporcular Avrupa ve Balkan Şampiyonası milli takım kadrosunda yerlerini alacaklar.