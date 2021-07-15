Wushuda Düzceli sporcular kürsünün sahibi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonun 2021 Yılı faaliyet programında yer alan Gençler, Büyükler Taolu ve Sanda Türkiye Şampiyonası ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası seçmeleri 2 bin sporcunun katılımıyla Sakarya'da yapıldı.

Düzce Wushu İl Temsilcisi ve Wushu Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş ile Wushu Antrenörü Furkan Bilgili eşliğinde Düzceli sporcular şampiyonaya katıldı. Sporculardan Yağızhan Mustafa Ödemiş büyük erkek Taolu'da Türkiye Şampiyonu olurken yapılacak olan dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Sude Tekeoğlu genç bayan Taolu'da Türkiye Şampiyonu olurken, bir diğer sporcu Serhat Etik genç erkek 65 kg da Türkiye Şampiyonu olarak yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Düzce'yi ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Genç erkek artı 80 kg da dövüşen Sefa Koç ise Türkiye ikincisi olarak yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkını kazandı.