Yaban hayata kilolarca yem bırakıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetrelere kadar ulaştı. Doğal hayatta yaşayan hayvanların yem bulma sorunu yaşaması sonrasında ekipler yüksek kesimlere yem bıraktı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Yaban hayatta bulunan hayvanların yem bulma konusunda sorun yaşamaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti. Arazi araçları ile ilin yüksek kesimlerine çıkan ekipler, sürdürülebilir bir yaban hayatı için doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yönelik yemleme çalışması yaptı. İlk etapta Kaynaşlı ilçesinin dağlarında yaşayan hayvanlara kilolarca yem bırakıldı. Ekipler kış mevsimi boyunca şehrin yüksek kesimlerinde yemleme çalışmalarına devam edecek.