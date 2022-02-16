Yaban hayatına ve doğaya daha saygılı davranılmalı

Dr. Akif Keten, yaban hayatının tür bakımından oldukça çeşitlilik gösterdiğini, normalde 250 bin hektarda görülebilecek hayvan türünün Düzce'de 70 bin hektar içerisinde görülebileceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi bölgesiyle bütünleşmesini sağlamak ve yapılan akademik çalışmalardan isteyen herkesin faydalanabilmesi için hayata geçirdiği “Açık Ders” uygulamasında bu ay Doç. Dr. Akif Keten, Düzce'nin yaban hayatını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Açık Ders” uygulamasına; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanları, öğrenciler ve konuya ilgi duyan vatandaşlar katılım gösterdi.

Düzce'nin ve bölgenin yaban hayatını uzun yıllardır araştırıp inceleyen ve bilimsel çalışmalar için önemli raporlamalar hazırlayan Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Keten, yaban hayatını; “İnsan kontrolünün dışında yaşayan, kültüre alınmamış tüm bitki ve hayvan türlerinin yaşam ortamlarıyla beraberliğidir” şeklinde tanımladı.

Yaban hayvanını ise; yaşamları (üreme, beslenme, hareket vb.) doğrudan kontrol edilemeyen hayvanlar olarak tanımlayan Akif Keten, Düzce yaban hayatının tür bakımından oldukça çeşitlilik gösterdiğini, normalde 250 bin hektarda görülebilecek hayvan türünün Düzce'de 70 bin hektar içerisinde görülebileceğini vurguladı.

Omurgalı türler içerisinde Düzce'de 294 tür olduğu bilgisini paylaşan Doç. Dr. Akif Keten, kuş türü çeşitliliği bakımından Düzce'nin 188 türle dikkat çektiğini dile getirdi. Efteni Gölü'nün kuş türü için ayrı bir yeri olduğuna değinen Doç. Dr. Keten, bu alanların yaban hayatının olduğu kadar Düzce için de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Düzce'de yaşayan yaban hayvanı türlerini tanıtarak, doğadaki işlevlerini anlatan Keten, yaban hayatının eksik ya da yanlış bilinmesinin, doğal yaşamı olumsuz etkilediğinin altını çizdi. İnsanlardan doğaya ve yaban hayatına karşı saygılı davranmaları isteğinde bulunan Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Keten, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.