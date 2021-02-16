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Yaban hayatına yem bırakıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki don nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler yemleme çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki don nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler yemleme çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hafta sonu yağan kar yağışı ile havaların da iyice soğuması üzerine doğada yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakılıyor. Ekipler yemleme çalışmalarında besi yemi ile ot-yonca yemlemesi yaptı.

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