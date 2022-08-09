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Yaban hayatının güzellikleri fotokapanlara takıldı

Düzce’de geyiklerden karacalara, tilkilerden kurtlara kadar çok sayıda farklı tür fotokapanlara yansıdı.

Düzce'de geyiklerden karacalara, tilkilerden kurtlara kadar çok sayıda farklı tür fotokapanlara yansıdı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor. Doğal yaşamın hüküm sürdüğü bölgelere yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Görüntülenen yaban domuzları, geyikler, karacalar, tilkiler, kurtlar ve boz ayılar renkli görüntüler oluşturuyor.

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