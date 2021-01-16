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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Düzce’de kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yemleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de genelinde olduğu gibi Düzce'de de zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle bilhassa yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Beslenme sıkıntısını gidermek maksadıyla kırsal alanlarda İl Şube Müdürlüğünce yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirilen yemleme faaliyetlerinde doğaya 250 kg yonca ve saman bırakıldı.


Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirilen yemleme faaliyetleri İl Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edeceği bildirildi.

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