Yaban hayvanları unutulmadı

Düzce'de geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlarda yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Şehir merkezinde kar erirken, yüksek kesimlerde ki yabani hayvanların yaşadığı ormanlık alanlarda ise kar örtüsü halen duruyor. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması ve kolay beslenmesi için doğaya yem bıraktılar. Ekipler sabah erken saatlerde yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü alanlara saman, buğday gibi beslenme malzemelerinden bıraktılar.