Yaban hayvanlarının yemleri jandarmadan

Düzce'de yoğun kar yağışı ile birlikte doğada aç kalan hayvanlar için harekete geçen Jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Düzce geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı etkisinde kaldı. Her yerin beyaz örtü ile kaplandığı kent ile ormanlık alanlarda karla kaplanınca yaban hayvanlarını unutmayan Gölyaka İlçe Jandarma ekipleri, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yaban hayvanlarına yem bıraktı. Yaban hayvanlarının en sık kullandığı bölgelere bırakılan, saman, buğday ve meyveler ile ormanlarda kar nedeniyle aç kalan hayvanların beslenmesi sağlanacak.

Jandarma ekipleri kış mevsimi boyunca Düzce'nin birçok bölgesindeki ormanlarda yaban hayvanları için yem bırakmaya devam edeceği de öğrenildi.