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Yabancı dil eğitiminde uygulanan yanlışlara dikkat çekildi

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrenci topluluğu (SİSOG) “Yabancı Dil Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar ve Gerçek Doğrular” başlıklı konferans düzenledi.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Amerikan Time Kurum Müdürü Emre Dil, Dil Eğitmeni H. Yunus Şahin, Yabancı Uyruklu Eğitimciler Torge Rodrigues Dos Santos, Sorina Bianca Nemesu ve Assema Chavali sunum gerçekleştirdi.


Yabancı dil eğitiminin önemi, dil öğreniminde yanlış bildiklerimiz, Erasmus, Work & Travel ve Avrupa gönüllülük hizmeti gibi konularında öğrencileri bilgilendiren konuşmacılar, yabancı ülke deneyimleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi ve SİSOG Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz tarafından dil öğreniminin önemi, özellikle çağımızda uluslararası dil niteliği kazanmış olan İngilizcenin öğrenimindeki yanlışlar ve yapılması gerekenler hakkında sunum gerçekleştirdi.


Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlikte kura ile seçilen 3 kız öğrenci de İtalya'da dil eğitimi almaya hak kazandı.


Konferans sonunda Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cahit Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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