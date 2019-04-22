Yabancı öğrenciler Anıtpark'ta buluştu

Düzce'de eğitim gören yabancı öğrenciler, uluslararası öğrenci buluşması kapsamında Anıtpark Meydanında bir araya geldi. Ülkelerinin kültürlerine ait eşya ve giysileri meydanda açtıkları stantlarda sergileyen öğrenciler, mehter takımının söylediği marşlara da eşlik ettiler.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri tarafından organize edilen Türkiye'de 12.'ci si Düzce'de ise ilki düzenlenen Uluslararası öğrenciler buluşması, Anıtpark Meydanında yapıldı. Bu sene “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” sloganıyla düzenlenen törende renkli görüntülerde yaşandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlerde Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Düzce Uluslararası Öğrenci Dernekleri Düzce Başkanı Coşkun Zabunoğlu; “Bayrağı daha iyi yerlere taşımak ve Düzce'mizi tercih eden, eğitimlerine burada devam eden uluslararası öğrencilerimize ensar olabilmek için çalışma içinde olduk. Ekibimizle Düzce'de okuyan birçok öğrenciye ulaştık. Öğrenimleri gören öğrencilere elimizden gelen imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştık, olmaya da çalışacağız” dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Adnan Oğuz ise öğrenci buluşmalarının bu sene 23 ülkede gerçekleştiğini ifade ederek; “Bu sene öğrenci buluşmalarımız 23 ülkede gerçekleşecek. Öğrencilerimizin bir araya gelmesi için bu buluşmaları yapıyoruz. 4 Mayıs'ta Dünya Buluşmamızı İstanbul'da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin Düzcelilere emanet olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. İlhan Genç; “Bu toplantı Düzce'mizde İlk defa yapılıyor. Bu bakımdan önemli. Biz her ay yabancı öğrencilerimiz için Vali Zülkif Dağlı Başkanlığı'nda toplanıyoruz, sorunları ve çözümlerini birlikte değerlendiriyoruz. Bu kapsamda önemli misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yabancı öğrenci kabulümüz, 6 yıldan bu yana devam ediyordu. Yabancı öğrenciler daha çok İstanbul, Ankara, İzmir gibi, illeri tercih ediyordu. Ülkemiz bu manada büyük atılım yaptı ve artık yabancı öğrenciler bütün illerimizi tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Vali Zülkif Dağlı ise konuşmasında; “Uluslararası Öğrenciler Derneği ile birlikte yaptığımız bu organizasyonumuz hayırlara vesile olsun. Yabancı öğrencilerimiz bizim için önemli. Bu öğrencilerimiz ülkelerinden seçilerek gelen özel öğrenciler. Bu öğrencilerimizin Düzce Üniversitesinde sayısını artırmak için sınav merkezlerinin sayısını artırmak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1960 yıllar Türkiye de eğitim gören yabancı öğrencileri ülkemizde bir dizi etkinlik düzenleyerek davet etti. Baktığımızda ülkelerinde çeşitli makamlarda yer alan bu insanlar Türkiye ile ülkeleri arasında ciddi anlamda köprü görevi görüyorlar. Bu nedenle yabancı öğrencilerimiz bizler için çok önemli” diyerek duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Düzce Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Konseri izleyen yabancı öğrenciler, mehter takını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Konserin ardından Anıtpark Meydanında kurulan ülkelere ait stantların gezilmesiyle tören sona erdi.