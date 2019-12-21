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Yabanc? ??rencilerle bulu?tular

D?ZCE(?HA) ? Farkl? ?lkelerden T?rkiye’ye, D?zce ?niversitesine ??renim i?in gelen gen?ler, il protokol? ile bir araya geldi.

D?ZCE(?HA) ? Farkl? ?lkelerden T?rkiye'ye, D?zce ?niversitesine ??renim i?in gelen gen?ler, il protokol? ile bir araya geldi.


Uluslararas? ??renci Derne?inin katk?lar?yla, D?zce Valisi Dr. Z?lkif Da?l?, D?zce Belediye Ba?kan? Dr. Faruk ?zl?, D?zce ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Nigar Demircan ?akar, ?l Jandarma Komutan? Albay Mustafa ?etinkaya, DTSO Ba?kan? Tuncay ?ahin ve Uluslararas? ??renci Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Dr. Mehmet Ali Bolat ile dernek ?yesi gen?lerin kat?l?m?yla Erguvan Sosyal Tesislerinde kahvalt? organizasyonu d?zenlendi. Farkl? ?lkelerden T?rkiye'ye, D?zce ?niversitesine ??renim i?in gelen gen?ler, il protokol? ile bulu?man?n heyecan?n? ya?arken bulu?maya vesile olan ba?ta Vali Da?l? olmak ?zere Ba?kan ?zl? ve D? Rekt?r? Prof. Dr. ?akar'a te?ekk?rlerini iletti.


Sohbet ortam?nda ge?en bulu?mada gen?lerle yak?ndan ilgilenen Ba?kan ?zl? ?niversite ??rencilerinin D?zce Belediyesinden beklentilerini ve ?al??malar i?in ?nerilerini b?y?k bir ilgiyle dinledi. Kahvalt? sonunda gen?lerle selfie ?ektirmeyi ihmal etmeyen ?zl?, organizasyonda eme?i ge?en herkese te?ekk?r ederek, gen?lere ba?ar? dileklerini iletti.

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