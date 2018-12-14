Yabancı uyruklu öğrenciler ülkelerini ve üniversitelerini anlattı

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Müge Kanuni Er, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Müge Kanuni Er, Üniversite olarak geniş bir vizyona sahip olan, uluslararası yetkinliğe erişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Düzce Üniversitesi'nin büyük bir titizlikle yürüttüğü Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programlarının öğrenciler için çok değerli olduğunu ifade etti. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kültürlerini üniversite öğrencileriyle paylaşması ve ülkelerini tanıtmalarının kendileri için önemli olduğunu katılımcılarla paylaşan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Türk vatandaşı öğrencilerin de yurt dışına çıkıp ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni temsil etmelerini tavsiye ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, “Bir başka ülkede hayat sürdürmek, eğitim öğretim görmek tabiki zor. Ama bununla birlikte çok büyük imkanları da beraberinde getiriyor. Küçükken dünyayı çok büyük görüyoruz, aşılmaz görüyoruz, ama başka bir ülkeye gidince dünyanın o kadar da büyük olmadığını görüyorsunuz. Her ülkenin kendine özgü kültürü olduğu gibi, eğitim öğretim standartları da var. Gittiğiniz ülkelerde onların kültürünü öğreniyorsunuz. Bu vesileyle de dünyanın gönüllü barış elçileri oluyorsunuz” dedi.

Değişim programlarının dünya barışına çok büyük etkileri olacağını katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Genç, Düzce Üniversitesi olarak bunun bilinciyle büyük bir sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Programın herkes için yararlı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. İlhan Genç, programa emek verenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının sonrasında Mevlana ve Erasmus+ değişim programlarıyla Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, kendi ülkelerini ve üniversitelerini katılımcılarla paylaştı.

Programda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencisi Gülkanay Abdimomun, Pakistan Comsat Üniversitesi öğrencileri Mian Muhammad Hannan Gani, Muhammad Muneeb Riaz, Muhammad Kashan, Slovakya Nitra Costantine the Philozopher Üniversitesi Öğrencisi Zuzanna Liskova ve Bulgaristan Shumen Üniversitesi Öğrencisi Aylin Halid sunum gerçekleştirdiler. Program teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.