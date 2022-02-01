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Yabancı uyruklu şahıs evinde uyuşturucu ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri yaptıkları baskında yabancı uyruklu şahsın evinde Metamfetamin kullanma aparatı ve 18,41 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları baskında yabancı uyruklu şahsın evinde Metamfetamin kullanma aparatı ve 18,41 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.


Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu satışı ve kullanımına geçit vermiyor. Düzce Merkez ilçesi Konuralp Jandarma Komutanlığı tarafından Orhangazi Mahallesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde H.T. evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahsın evinde KOM personeli ve Narkotik köpek unsurları ile birlikte yapılan aramada Metamfetamin kullanma aparatı payp ile 18,41 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.


Şahsın Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edildi. H.T.'ye yasadışı bulunmaktan 4 bin 746 TL idari para cezası uygulanırken işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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