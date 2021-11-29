Yağışlar öncesinde yağmur suyu kanalları temizlendi

Yağmurlardan en fazla etkilenen ilçelerden olan Cumayeri, aşırı yağışlarda sel ve su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyordu. Cumayeri Belediyesi ekipleri de özellikle sonbaharın etkisi ile yaprak ve dalların kapattığı su kanalları ile kanal ızgaralarını temizleyerek erken tedbir almaya başladı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de aşırı yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından haftanın ilk gününde Cumayeri Belediyesi ekipleri özellikle ana güzergahlarda ki yağmur suyu kanalları ile ızgaraları temizleyerek su giderlerinin tıkanmaması için çalışma yaptılar.