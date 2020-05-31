İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağışların hasar verdiği duvar yeniden örüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile Bahçeşehir bölgesinde çöken istinat duvarı öelediye ekipleri tarafından yeniden örüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile Bahçeşehir bölgesinde çöken istinat duvarı öelediye ekipleri tarafından yeniden örüldü.


Geçtiğimi hafta mevsim normallerinin altında seyir eden hava sıcaklıkları ve yağışlar nedeni ile Bahçeşehir bölgesinde istinat duvarı çökmüştü. Çökmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınmış ve en yakın sürede yeniden yapılması planlanmıştı. Yapılan çalışmanın ardından Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde yağış nedeni ile çöken istinat duvarı Düzce Belediyesi ekipleri tarafından tekrar örüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.