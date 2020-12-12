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Yağmur duasının ardından Düzce'de yağış başladı

DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığının, 81 ilde kılınan cuma namazı sonrası kuraklık tehlikesine karşı ‘yağmur duası’ çağrısından sonra yapılan duaların akabinde, Düzce’de azda olsa yağış başladı.

DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığının, 81 ilde kılınan cuma namazı sonrası kuraklık tehlikesine karşı ‘yağmur duası' çağrısından sonra yapılan duaların akabinde, Düzce'de azda olsa yağış başladı. Yağış ile birlikte sadece toprak ıslandı.


Düzce'de cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Dua sonrasında Düzce'de 24 saatin ardından yağış başladı. Hafta sonu kısıtlaması nedeni ile sokaklar boş kalırken, izinli olarak evlerinden çıkan veya markete giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Kısıtlamada muaf olan vatandaşlar yağış nedeni ile kapalı alanlara giderken, yağmur duasının ardından gelen yağışın ardından vatandaşlar ‘yapılan dua kabul edildi' yorumlarını da beraberinde getirdi. Azda olsa yağan yağmur toprağı ıslattı.

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