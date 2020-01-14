Yağmur suyu ana hat çalışması başladı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur suyu hat eksiklerinin tespit edilmesi ile birlikte çalışmalara başladı. Aziziye Mahallesinde bulunan Balık Pazarı Mevkiinde yağmur suyu ana hattı döşemek amacıyla kazı yapan ekipler, mahallenin de ihtiyacı olan altyapıya ek olarak beton borularla büyük bir kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Yağmur suyunun toplanması konusunda büyük önem taşıyan hattın döşeme ve üst zemin düzenleme çalışmaları kısa süre içinde tamamlanacak.