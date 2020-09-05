İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu

Düzce’ye aylar sonra yağan yağmurun ardından Düzce sokakları kayak pistine döndü.

Düzce'ye aylar sonra yağan yağmurun ardından Düzce sokakları kayak pistine döndü. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar birbirine girdi.


Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. Diğer taraftan özellikle Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde araçların aşırı sürat yapmasının da etkili olduğu kazada yolun sol şeridinde kalan araçlar, trafiği tehlikeye düşürünce polis ekipleri vatandaşları yönlendirerek araçları yok dışına çıkarttılar. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Yetklililer, özellikle yağış sonrasında yolların kayganlaştığına dikkat çekerek sürücüleri yağışlı havalarda yavaş ve hız limitlerine uyarak seyretmeleri konusunda uyarıyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.