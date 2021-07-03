Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise denize girdi.

1950'li yıllarda deniz ve karavan turizmi ile ülkede ilk turizm hareketinin başladığı Düzce'nin Akçakoca'da ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı tatilcileri engellemedi. Hafta sonu tatilini değerlendiren isteyen bazı gençler denize girdiler.

Meteorolojinin verilerine göre, Akçakoca ilçesinde 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe kadar yağış bekleniyor.