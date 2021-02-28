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Yağmurun ardından Karadeniz iki renk oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağan yağmurun ardından dere yataklarından gelen çamurlu sular Karadeniz’e dökülünce, sahiller çamur deryasına döndü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağan yağmurun ardından dere yataklarından gelen çamurlu sular Karadeniz'e dökülünce, sahiller çamur deryasına döndü.


Düzce'de etkili olan yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sebebiyle Akçakoca'nın yüksek kesimlerindeki dere yataklarında su miktarı arttı. Dere yataklarındaki çamurlar sularla birlikte Karadeniz'e döküldü. Dere yataklarının Karadeniz'e dökülen kısımları ve sahil şeridi de çamura bulandı. Akçakoca'da 1 saat yağan yağmur sonrası Karadeniz adeta çamur deryası oldu. Karadeniz'in sahilleri çamur sebebiyle renk değiştirirken, deniz iki renk oldu.

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