“Yakın Bakış" başlıklı sergi sanatseverleri bekliyor

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı tarafından düzenlenen “Yakın Bakış" başlıklı online sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Resim Programından 15 öğrenciye ait birbirinden değerli eserler yer alıyor.

“Yakın Bakış” sergisi, bir resme, bir imgeye odaklanmak gibi, katılan sanatçıların içinde yaşadığı çağın yaşayanı ve tanığı olarak kendi pencerelerinden meselelerini açık hale getirdikleri bir aradalığı amaçlıyor. Sergide; Adil Öksüz, Can Sümbül, Çisel Atar, Ecem Alpsoy, Elif Akıncı, Esra Karaman, Güzin Dilara Kılıç, Halil Yıldırır, Hamide Aybüke Uzun, Melike Köse, Merve Kayacı, Murat Özcan, Samet Öztürk, Tezcan Sarcan ve Yasemin Çağla Emiral'a ait eserler sergileniyor.

Sergi, 21-28 Haziran 2021 tarihleri arasında, https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinden ziyaretçilere açık olacak.