Yalın üretim eğitim gerçekleşti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde online olarak düzenlenen seminere; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Eğitim ve Kalite Sorumlusu Vildan Yılmaz ve çok sayıda katılımcı hazır bulundu.

Online seminere konuk olan Yalın Üretim Danışmanı Murat Bedük, katılımcılara yalın nedir, hangi ihtiyaçlardan doğmuştur, yalın düşüncenin gelişimi, kitle üretimi ve sorunları, yalın düşüncenin temel ilkeleri, ilkelerin üretimde uygulanışı, kazanımları, yalın üretimin özellikleri, süreç mükemmelliği modelleri ile ilişkisi 6 sigma, yalın şirket kültürü, yalın dönüşümün başarılması hakkında bilgiler aktardı.

Program, katılımcıların sordukları soruların cevaplandırılmasından sonra sona erdi.