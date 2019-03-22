Yalman, "Kaplıcaların kullanımı hakkında bilinenlerin çoğu yanlış"

Gör. Fuat Yalman, pek çok tesisin su sıcaklığını 45-50 derece aralığında kullandığını, bunun sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen Konferanslar Serisi'nin (OFKS) 40. sayısında “Türkiye'nin Termal Turizm ve Kaplıca Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi” çalışma katılımcılara anlatıldı. Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Gör. Fuat Yalman'ın sunum yaptığı etkinliğe; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı.

Sağlık uygulamalarında ve turizmde ülkemizdeki kaplıcaların kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendiren Gör. Fuat Yalman, kaplıcaların kullanımı hakkında bilinenlerin çoğunun yanlış olduğuna dikkat çekti. Kaplıca tesislerini, “Doğal (toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler) su veya termominarelli su ortamlarının halkın hizmetine sunulduğu tesisler” şeklinde tanımlayan Yalman, kaplıca tedavisini ise; “Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemi” olarak tanımladı.

Termal-Kaplıca suyunun tedavi amaçlı kullanılabilmesi için; FTR kliniği, tam zamanlı uzman hekim (FTR uzmanı), tam zamanlı fizyoterapist ve diğer yardımcı sağlık personelinin ve yaşlı bakım biriminin olması gerektiğini vurgulayan öğretim üyesi Yalman, kaplıcalarda kullanılan termal su sıcaklığının da 36-42 derce civarında olması gerektiğinin altını çizdi. Termal su ile sonradan ısıtılan su kullanımı neticesinde aynı sonucun elde edilemeyeceğini, sonradan ısıtılmış suların mineral katılmış sular olup, bu suların şifa özelliğinin bulunmadığını dile getiren Gör. Fuat Yalman, pek çok tesisin su sıcaklığını 45-50 derece aralığında kullandığını, bunun sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

“Kaplıca suyu içerisinde 20 dakikadan fazla durulmamalı”

Termal suyun kullanımı ile ilgili tavsiyelerde de bulunan Fuat Yalman, kaplıca suyu içerisinde ortalama kalış süresinin 15-20 dakika olması gerektiğini, günde bir veya iki kere kaplıca suyuna girilebileceğini; ancak aynı zamanda iki kere kaplıca suyuna girilmemesi gerektiğini katılımcılarla paylaştı. Kaplıca suyuna girerken aç veya tok olunmaması, hafif bir yemekten 1 veya 1,5 saat sonra girilmesi gerektiğini dile getiren Fuat Yalman, “Termal havuz içinde hareket edilmemeli, dik veya oturur pozisyonda durulmalıdır. Kişi kaplıca kullanımından sonra mutlaka iyice kurulanmalı ve 20 dakika dinlenmelidir. 7o yaş üstü kişiler doktor kontrolü olmadan kaplıcayı kullanmamalıdır” şeklinde uyarılarda bulundu.

Her kaplıcanın farklı özellikleri olduğunu ve bunun için de, kaplıcaların hangi hastalıklara iyi geldiği araştırılıp ona göre kullanılması gerektiğinin altını çizen Gör. Fuat Yalman, Sağlık Bakanlığından onaylı kaplıcaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak sunumunu sonlandırdı.