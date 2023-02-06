İhlas Haber Ajansı

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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Düzce’de yalnız yaşayan kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Düzce'de yalnız yaşayan kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.


Olay, Düzce merkeze bağlı Metek konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 83 yaşındaki R.E., kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tek başına yaşamına devam eden R.E.'nin yakınları geldiğinde yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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