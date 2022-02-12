Yangın eğitimi bu sefer erkek yurdunda verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kız yurtlarında verilen yangın eğitiminin ardından erkek yurtlarında da yangın eğitimleri başlatıldı. Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunda bulunan personeller uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında yurtlarda yangın eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda kız yurtlarında verilen yangın eğitimlerinin ardından erkek yurtlarında yangın eğitimleri başlatıldı. İlk olarak Düzce Üniversitesi'nde okuyan erkek öğrenci yurtları arasında en çok kapasiteye sahip olan Cahit Zarifoğlu erkek öğrenci yurdunda personellere eğitim verildi. İlk olarak yangınların nasıl çıktığı ile ilgili teorik olarak bilgilendirmelerde bulunurken, daha sonra yurdun önünde uygulamalı eğitim verildi. İtfaiye ekiplerinden alınan bilgilere göre Düzce'de ki tüm yurtlarda yangın eğitimi verileceği belirtildi.