İhlas Haber Ajansı

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Yangın eğitimini uygulamalı gördüler

DÜZCE (İHA) – Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdunda yangın eğitimi verildi.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Mahpeyker Kız Öğrenci yurdunda yangın eğitimi verdi. Yurt güvenlik görevlileri başta olmak üzere, temizlik görevlileri ve yurt idari kadrosunun katıldığı yangın eğitimi ilk olarak konferans salonunda teorik olarak anlatıldı. Teorik eğitim alan personeller, bilgilerini bahçede test etti. Alevlerin yangın tüpleri ile nasıl söndürülmesi gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

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