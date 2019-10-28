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Yangın güvenliği tatbikatı yapıldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurumlarda yangın güvenliği ve acil durum müdahalesi konularında eğitim çalışması yaptı.


Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü kamu kurumları ve özel işletmelerde yangın güvenliği konularında hassas davranıyor. Acil durum ve afetlere müdahale konularında eğitim çalışması yapan İtfaiye personeli Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde doktorlar ve çalışanlara eğitim verdi. Hastane içinde yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durumlarda kaçış planı konularında bilgiler aktaran personel yangın söndürme tüpü kullanımını da uygulamalı olarak anlattı. İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada talepte bulunan her kurum ve işletme için yangın güvenliği eğitimi verileceği belirtildi. Diş hastanesi personeli, İtfaiye personelinin verdiği eğitimi dikkatle takip ederek çalışmalar için teşekkür etti.

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