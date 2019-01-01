Yangın nedeniyle yeni yılda evsiz kaldılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Muhammet Doğan'a ait 2 katlı ahşap ev gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın nedeniyle 6 kişilik aile yeni yılda evsiz kaldı. Yangına giden itfaiye araçları ise buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Yangın Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacı yeri köyünde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muhammet Doğan'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda yangın çıktı. Ev halkının durumu fark etmesi sonucunda yangın itfaiyeye haber verildi. 2 katlı ev tamamen yanarken alevler gökyüzüne ulaştı. Yangına giden itfaiye ekipleri buzlanma nedeniyle yolda kalırken iş makinelerinin yardımı ile çıkarıldı. Uzun çabalar sonucunda yangının bulunduğu köye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaralananın olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül olup yıkılırken 6 kişilik Doğan ailesi 2019 yılında evsiz kaldı. Yangına Düzce, Yığılca itfaiye ekipleri ile orman işletmesi arazözleri müdahale etti.

Yangını gören vatandaş ise "Yangın evin üst katında başlamış. Alevileri ilk önce evin hanımı fark etmiş hemen işini uyandırmış çocuklarla birlikte hemen evden dışarıya çıkmışlar" dedi.