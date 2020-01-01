İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın tatbikatı yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel idaresinde AFAD uzmanlarınca yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.


İl Özel İdaresinde olası afet ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olması için, personele, Sosyal Yardımlaşma ve Göç İdaresi personellerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonun da temel yangın eğitimi verildi. AFAD ekipleri tarafından kurum personellerine yangın söndürme eğitimini verildikten sonra uygulamalı yangın tatbikatı yaptırdı. Personellere eğitimde yangından önce ve sonra yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. AFAD ekipleri tarafında idarenin bahçesinde yakılan ateşin personel tarafından güvenli bir şekilde söndürülmesinin ardından tatbikat sona buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.