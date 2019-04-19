Düzce'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada, itfaiyenin çarptığı otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde merkez Kervan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Y.'nin kullandığı 81 AE 522 plakalı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye aracı, gelen yangın ihbarına müdahale etmek için giderken, Kervan Kavşağı mevkiinde D-100 istikametine döndüğü sırada yanından geçmeye çalışan A.Y.'nin kullandığı 16 KP 667 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarında dururken otomobil içinde bulunan sürücü A.Y. ile aynı aileden K.Y., Y.K.Y. S.Y., M.Y. yaralandı. Yaralılara, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.