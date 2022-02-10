Yangına müdahale eğitimi verildi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gideren yurtlarda bulunan personellere çeşitli konularda eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan kız öğrenci yurtlarının personellerine ortak yangına müdahale eğitimi verdi. Hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitime iki yurtta görevli tüm personeller katılım sağladı. Teorik olarak verilen eğitimlerin ardından yurt bahçesinde yakılan ateşin nasıl söndürülmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verildi.