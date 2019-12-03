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Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Dedeler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 90 yaşında ki kadının evinde yangın çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşında ki kadının evinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın dumandan etkilendi.


Yangın akşam saatlerinde Düzce'nin Dedeler Mahallesi 5291 sokak üzerinde meydana geldi. İki katlı ahşap evde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu (90) isimli yaşlı kadının evde bulunduğu sırada bir anda yangın çıktı. Dumanları gören yaşlı kadın müdahale etmek isteyince etkilendi. Dumanları gören komşularının yardımı ile evden çıkarılan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatılırken olayda maddi hasar meydana geldi.

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