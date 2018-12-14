İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan'dan geriye öğretmenleri tarafından çekilen görüntüler kaldı

Düzce’de meydana gelen feci yangın sonrasında hayatını kaybeden çocuklardan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

Düzce'de meydana gelen feci yangın sonrasında hayatını kaybeden çocuklardan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı.


Düzce'nin Yığılca İlçesi Hoşaflar Köyünde sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 çocuk feci şekilde can verirken evin camından dışarı kendini atan baba ise yaralanmıştı. Feci yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan Korkmaz'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde; 12 yaşındaki Medine Korkmaz'ın okulda arkadaşlarıyla birlikte baktığı kahve falını öğretmenine anlattığı anlar ve Emirhan Korkmaz'ın ise sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğretmenleri için söylediği şarkı yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.