Yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan'dan geriye öğretmenleri tarafından çekilen görüntüler kaldı

Düzce'de meydana gelen feci yangın sonrasında hayatını kaybeden çocuklardan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

Düzce'nin Yığılca İlçesi Hoşaflar Köyünde sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 çocuk feci şekilde can verirken evin camından dışarı kendini atan baba ise yaralanmıştı. Feci yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan Korkmaz'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde; 12 yaşındaki Medine Korkmaz'ın okulda arkadaşlarıyla birlikte baktığı kahve falını öğretmenine anlattığı anlar ve Emirhan Korkmaz'ın ise sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğretmenleri için söylediği şarkı yer alıyor.