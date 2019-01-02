Yangında kışlık yakacakları kül olan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir evin odunluğunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda eve sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında tüm kışlık yakacakları küle dönen ev sahibi yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Düzce'nin Karaca Mahallesi 1303. sokakta yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zürriyet Otlu'ya ait evin yanında bulunan odunlukta henüz belli olmayan bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucunda odunlukta başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında tüm kışlık yakacaklarının kül olduğu gören ev sahibi Zürriyet Oldu adlı yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yaşlı kadın gözyaşları ile yangını anlattı

Yangını kendisinin söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirten Zürriyet Otlu, “Yangını kendim söndürmeye çalıştım beceremedim. Allah razı olsun komşularım itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. Onlarda önemli değil” dedi.