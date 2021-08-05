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Yangınları önleme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yangınları önleme toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yangınları önleme toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan katıldı. Turgay Kağan, son günlerde Türkiye'yi saran orman yangınları nedeniyle, Düzce'de meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı alınan tedbirler hakkında Cevdet Atay'a bilgiler verdi. Toplantı, yangınsız bir sezon geçirmek dilekleriyle sona erdi.

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