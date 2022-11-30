Yapı denetimi sistemi Düzce'de başarılı çıktı

Yapı Denetimi ve Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, "Merkez üssü Gölyaka'da meydana gelen depremde yapı denetiminin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz" dedi.

Düzce'de meydana gelen depremin ardından binalarda yıkım olmaması dikkatlerden kaçmadı. Yapı Denetimi ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, Düzce'ye gelerek yapı denetim firmaları ile bir araya geldi. Firmaların il genelinde milyonlarca metrekare alanı denetlediğini dile getiren Şahin, “Yapı denetim sistemi Düzce'de başarılı çıktı. Aktif 4 milyon 660 bin metrekare inşaat alanını denetliyoruz. Bugüne kadar da 16 milyon 697 bin metrekare inşaat denetlemişsiniz. Ruhsat almışsınız, iskan almışsınız. 23 Kasım'da yaşadığımız depremde bu denetlediğimiz inşaat alanlarında can ve mal kaybı olmadı. Yapısal hasarlarda olmadı. Ufak tefek cam kırılır sıva çatlağı olur. Bizim kanunun ana teması can ve mal güvenliğini temin etmek. Düzce depreminde de biz bunu gördük. Bunun ne kadar başarılı olduğunu Düzce'de de yaşayarak görmüş olduk. 159 denetçi mühendis 590 tane de yardımcı kontrolör sahada çalışıyor. Bunlar görevlerini güzel yapmışlar ki binalarımızda hasar olmamış. Bizim bir testimiz var, denetlediğimiz binalar depremde yıkılıyor mu? Başka testimiz yok. Şükürler olsun ki Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremleri ve Düzce depremi. Yarın nerede olacağını bilmiyoruz. Bu yaşadığımız deprem denetim sisteminin sağlıklı bir şekilde görevini üstlenmiş oldu. Yani sistem başarılı oldu. Düzce'de gördük ki uygulamayı ne kadar güzel yaparsanız kaliteyi o kadar arttırırsınız” ifadelerini kullandı.