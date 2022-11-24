Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan: “8 binin üzerinde hasarlı yapı, 40 civarında ağır hasarlı yapı tespit edildi”

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, “An itibarıyla 8 binin üzerinde hasarlı yapı tespit edildi. İşin yaklaşık yüzde 60'ını bitirmiş gibi görünüyoruz. Burada da 40 civarında ağır hasarlı yapımız var. 1999 depreminden sonra Düzce yapı stoğu ile ilgili ciddi yol kat etmiş” dedi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binaların tespit edilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kurulan mobil tırlara gelen ihbarları 24 saat tek tek değerlendiren ekipler, yaraların bir an önce sarılması için çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Banu Aslan, “Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hasar tespit ve enkaz kaldırmayla ilgili görevlerimiz bulunuyor. Biz de şu anda Düzce'mizde meydana gelen afetten sonra üst yapılara yönelik olarak hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Sahada bugün itibarıyla 300 ekibimiz, yani 600 mühendis, mimar ekibimiz hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Burada ve bunun gibi 5 farklı bölgede daha iletişim ofisleriyle vatandaşlarımızı bilgilendirme, taleplerinin alınması sağlanmış oluyor. Tırlarımız 24 saat esaslı çalışıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz tırda bu saate kadar bin civarı başvuru var. Bunun 170'i farklı kurumların hizmet alanlarıyla ilgili talepler ve onlar ilgili kurumlara yönlendirilmiş. 830 tanesi de bizimle ilgili, hasar tespit konularıyla ilgili başvurular ve tamamı yerinde değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır” dedi.

“40 civarında ağır hasarlı yapımız var”

Düzce'nin 1999 depreminden sonra çok yol kat ettiğini gördüklerini aktaran Aslan, “Bizim net verilerimiz her gün 21.30'da çıkıyor. Çünkü sürekli sahadaki arkadaşların aktarımları devam ediyor. An itibarıyla 8 binin üzerinde hasarlı yapı tespit edildi. İşin yaklaşık yüzde 60'ını bitirmiş gibi görünüyoruz. Burada da 40 civarında ağır hasarlı yapımız var. 1999 yılı ile şimdiki deprem arasında çok büyük farklar var. 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığında biz bunu öğrendiğimizde çok daha fazla bir hasar durumu gözümüzde canlanmıştı. Ama 1999 depreminden sonra Düzce yapı stoğu ile ilgili ciddi yol kat etmiş, bunu görüyoruz. Şu andaki durumumuzun gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.